В Москве осенью изменили более 30 маршрутов наземного транспорта

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в столице скорректировали более 30 автобусных и электробусных маршрутов в период с сентября по ноябрь этого года.
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