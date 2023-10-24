Вынесен приговор организатору приюта в Кемерово, где во время пожара погибли более 20 человек

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора организатору и владельцу частного приюта в Кемерово, где в декабре 2022 года при пожаре погибли 23 человека, Андрею Смирнову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии