Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту ненадлежащего состояния дошкольного учреждения в Пензенской области

В социальных медиа сообщается, что в одном из детских садов села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области зафиксированы многочисленные нарушения, которые не позволяют обеспечить безопасное нахождение детей в помещении.
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