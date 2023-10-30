Тьюторов предлагают приравнять к воспитателям

В Минтруде предлагают приравнять «тьюторов» к «воспитателям». Такая мера позволит всем педагогам получить равные льготы, в том числе право на досрочную страховую пенсию по старости, пишет «Парламентская газета».
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