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Север Пресс

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Народное голосование за проекты «Уютного Ямала» в Сеяхе пройдет в сентябре

Народное голосование за проекты «Уютного Ямала» в Сеяхе пройдет в сентябре

Ямальцы с 7 по 13 сентября проголосуют за лучшие инициативы жителей Сеяхи в рамках программы «Уютный Ямал».

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