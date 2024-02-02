Euroclear заработала €5,2 млрд на замороженных активах РФ. Их отдадут Украине?

Базирующаяся в Бельгии компания Euroclear сообщила в четверг, что заработала €5,2 млрд ($5,6 млрд) в виде процентов от доходов, полученных от российских активов, попавших под санкции, с тех пор, как они были заморожены ЕС и странами G7 в 2022 году.