Три тонны картофеля изъяли у мигрантов в Новосибирске

Очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли провели в Новосибирске. Проверяющие нагрянули на улицу Большую в Ленинском районе и нашли развалы картофеля, лежащие в паре метров от проезжей части.
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