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Ватикан решил поделить Украину с Россией – Шевченко

Ватикан решил поделить Украину с Россией – Шевченко

Глава дипломатической миссии Ватикана Пол Ричард Галлахер прилетал в Россию для того, чтобы обсудить раздел Украины.

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