Человек погиб при пожаре в жилом доме в Барнауле

Площадь возгорания составила всего около одного квадратного метра Фото: МЧС Алтайского края Мужчина погиб и женщина пострадала при пожаре в жилом доме по улице Розы Люксембург в Барнауле, сообщили в МЧС Алтайского края.
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