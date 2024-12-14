Бойцы Отряда «Невский» получили госнаграды за храбрость и отвагу

Бойцы добровольческой разведывательно-штурмовой бригады – Отряда имени Святого благоверного князя Александра Невского получили государственные награды за участие в освобождении российских территорий от противника.
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