МВД опровергло освобождение из СИЗО основателя сервиса Solaris Кирилла Миронова

В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ официально опровергли сведения об изменении меры пресечения для фигуранта дела о создании ресурса с персональными данными граждан России Кирилла Миронова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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