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Газета.ру

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МВД опровергло освобождение из СИЗО основателя сервиса Solaris Кирилла Миронова

МВД опровергло освобождение из СИЗО основателя сервиса Solaris Кирилла Миронова

В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ официально опровергли сведения об изменении меры пресечения для фигуранта дела о создании ресурса с персональными данными граждан России Кирилла Миронова.

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