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Регионы России

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«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью 2:2

«Интер Майами» и «Атланта Юнайтед» сыграли вничью 2:2

Первый гол забил полузащитник «Интер Майами» Каземиро на 32-й минуте после голевой передачи Лионеля Месси.

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