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Константин Крюков рассказал, почему надолго пропал из кино

Константин Крюков рассказал, почему надолго пропал из кино

Константин Крюков откровенно признался, что отказывается от съемок из-за маленькой дочки. Актер Константин Крюков, который в последнее время стал редким гостем на светских мероприятиях и практически не появляется в новых фильмах, объясняет свое отсутствие множеством предложений, от которых он предпочитает отказываться.

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