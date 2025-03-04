Константин Крюков рассказал, почему надолго пропал из кино

Константин Крюков откровенно признался, что отказывается от съемок из-за маленькой дочки. Актер Константин Крюков, который в последнее время стал редким гостем на светских мероприятиях и практически не появляется в новых фильмах, объясняет свое отсутствие множеством предложений, от которых он предпочитает отказываться.