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Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом»

Томас Тухель хотел бы поработать с «Реалом», «Барселоной» или «Ювентусом». Как сообщает руководитель отдела футбола газеты Bild Кристиан Фальк, эти три клуба привлекают 49-летнего специалиста.

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