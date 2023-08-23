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‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 22 августа, Растущая Луна в знаке Скорпион: при условии высокого уровня самоорганизованности, внимательности и ответственного отношения к сказанным словам этот период будет весьма плодотворным для любых дел.

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