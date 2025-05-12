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«Азбука вкуса»: не забыть про эмоции

«Азбука вкуса»: не забыть про эмоции

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство АО «Тандер» (операционная компания розничной сети «Магнит») по приобретению контрольного пакета в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины премиальной розничной сети «Азбука вкуса».

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