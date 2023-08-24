Компенсация при изъятии недвижимого имущества в Севастополе

О том, что ваша собственность в виде земельного участка и расположенных на нем построек понадобилась для государственных/муниципальных нужд, вам должны письменно сообщить как минимум за 6 месяцев до непосредственного изъятия, поскольку решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение шести лет со дня утверждения проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов (п.