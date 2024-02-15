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Пашинян: Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении

Пашинян: Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 15 февраля, заявил, что Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против республики.

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Комментарии
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Марина Петрова
Он как раз предал Россию, которая во всем помогала Армении, а также он и свой народ предал, но народ, видимо, еще не понял это. Но нам их уже не жалко.
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9 час.
Сергей Бессонов
&quot;Пашинян: Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении&quot;   Ну что дурачок, самым умным себя считал: создал независимую от Россию Армению? Да, создал, теперь от Армении ничего не зависит. Как взрослые дяди решат, так и будет!  Будет ААРА - Армянский Автономный Район Азербайджана. Крови не допустим, но слёз и соплей будет море. Се ля ви!  Пашинян,  либерал-недоучка звони Макрону, поплачь у него на плече, пожалуйся на горькую судьбу предателя-идиота, может посочувствует.
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9 час.
АБ
Алексей Белоусов
Конечно, может и пойдет, будут новые СШАА - Соединенные Штаты Азербайджана и Армении, только пашиняну там место вряд ли найдется - кому нужны предатели...
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8 час.

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