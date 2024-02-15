Марина Петрова Он как раз предал Россию, которая во всем помогала Армении, а также он и свой народ предал, но народ, видимо, еще не понял это. Но нам их уже не жалко.

Сергей Бессонов "Пашинян: Азербайджан может пойти на широкомасштабную войну против Армении" Ну что дурачок, самым умным себя считал: создал независимую от Россию Армению? Да, создал, теперь от Армении ничего не зависит. Как взрослые дяди решат, так и будет! Будет ААРА - Армянский Автономный Район Азербайджана. Крови не допустим, но слёз и соплей будет море. Се ля ви! Пашинян, либерал-недоучка звони Макрону, поплачь у него на плече, пожалуйся на горькую судьбу предателя-идиота, может посочувствует.