Миграционная инвазия

TF

Tatyana Fedotova

Очень тонкое и образное сравнения. Именно. Мигранты в странно это как глисты в организме. Всё зависит от их количества и качества. Когда они в огромном количестве и от них больше вреда, чем пользы, то организму конец. Умрёт от интоксикации. Сожрут его паразиты.