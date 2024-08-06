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Миграционная инвазия

Миграционная инвазия

Политика толерантности, безусловно, хороша в тюрьме. Там, где зэки спрятаны за наглухо закрытыми железными дверьми.

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Комментарии
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TF
Tatyana Fedotova
Очень тонкое и образное сравнения. Именно. Мигранты в странно это как глисты в организме. Всё зависит от их количества и качества. Когда они в огромном количестве и от них больше вреда, чем пользы, то организму конец. Умрёт от интоксикации. Сожрут его паразиты.
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17 час.
ЕС
Евгения Ситкалиева
Мигранты должны убрáться из России, другого решения не может быть!!! ¡!!!!
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6 час.

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