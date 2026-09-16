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Кристина Асмус зажгла в клубе после новости о рождении ребенка у Гарика Харламова

Кристина Асмус зажгла в клубе после новости о рождении ребенка у Гарика Харламова

10 сентября Гарик Харламов во второй раз стал отцом. Спустя два дня его бывшая жена Кристина Асмус появилась в московском клубе.

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