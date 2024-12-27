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Пишем письма Дедушке Морозу

Пишем письма Дедушке Морозу

Новый год - время чудес. В эту волшебную пору все мечтают об исполнении желаний. А кто больше всех ждет новогоднего чуда? Конечно же дети! Письмо Дедушке Морозу - отличная возможность поделиться с добрым волшебником своими маленькими тайнами, рассказать ему о самом желанном подарке на Новый год.

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