Пишем письма Дедушке Морозу

Новый год - время чудес. В эту волшебную пору все мечтают об исполнении желаний. А кто больше всех ждет новогоднего чуда? Конечно же дети! Письмо Дедушке Морозу - отличная возможность поделиться с добрым волшебником своими маленькими тайнами, рассказать ему о самом желанном подарке на Новый год.