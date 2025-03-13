Незаменимый продукт: что приготовить из гречки, чтобы было необычно (3 рецепта)

Один из плюсов гречки в том, что она не содержит глютена, в отличие от перловки, манки, овсянки. А значит, отлично подходит для людей с целиакией, серьезным заболеванием кишечника или любого другого человека, у которого глютенсодержащие продукты вызывают дискомфорт.