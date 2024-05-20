Юрий Ильинов

Berliner Zeitung: США уничтожают экономику Евросоюза Правительство Соединенных Штатов выделяет немалые средства на экономическое стимулирование, что вынуждает бизнес в Германии и других странах ЕС переводить свои производства на территорию США. Как пишет газета Berliner Zeitung, фактически это приводит к уничтожению экономической жизни в Евросоюзе. Так, прогноз по росту немецкой экономики снижен до 0,2% в нынешнем году. В целом экономическая сфера в Евросоюзе близка к рецессии, поскольку условия для предпринимательской деятельности все более ухудшаются. Издание отмечает, что главными проблемами в экономике ФРГ являются рост цен на энергоносители, нехватка рабочей силы и недостаток инвестиций в инфраструктуру. Модернизация транспортной системы, а также ремонт школ и детских садов потребуют около 600 млрд евро, которые будут выделять в течение 10 лет. В то же время Вашингтон потратит порядка 3,5 трлн долларов на стимулирование экономического развития. Это привлекает иностранный бизнес, который не видит подобных перспектив в Старом Свете. Американские инвестиции в инфраструктуру могут способствовать дальнейшему увеличению разрыва в производительности между двумя странами и оставить Европу позади США в плане экономического роста – отметил научный директор Института макроэкономической политики Фонда Ханса Беклера (IMK) Себастьян Дюльен. Важно также отметить опережающее развитие американской экономики в сравнении с европейской. Так, соответствующие показатели США на 8,7% превышают допандемийный уровень. В Европе экономика выросла лишь на 3,4%. Поэтому неудивительно, что объем прямых инвестиций компаний Германии в бизнес на территории США в 2024 году составил 15,7 млрд долларов. Дополнительным стимулом для переноса прозводственных мощностей из Европы в Соединенные Штаты являются субсидии для проектов в области полупроводников и зеленой энергетики. Таким образом, США наращивают свое экономическое лидерство, что заставляет ЕС все сильнее конкурировать с Китаем.