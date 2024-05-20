Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной Тема, которую хочется поднять сегодня, будет несколько неожиданной для многих.
Ломать то, что настроено во время «буйства демократии». Армия должна стать полноценной
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Юрий Ильинов
Berliner Zeitung: США уничтожают экономику Евросоюза Правительство Соединенных Штатов выделяет немалые средства на экономическое стимулирование, что вынуждает бизнес в Германии и других странах ЕС переводить свои производства на территорию США. Как пишет газета Berliner Zeitung, фактически это приводит к уничтожению экономической жизни в Евросоюзе. Так, прогноз по росту немецкой экономики снижен до 0,2% в нынешнем году. В целом экономическая сфера в Евросоюзе близка к рецессии, поскольку условия для предпринимательской деятельности все более ухудшаются. Издание отмечает, что главными проблемами в экономике ФРГ являются рост цен на энергоносители, нехватка рабочей силы и недостаток инвестиций в инфраструктуру. Модернизация транспортной системы, а также ремонт школ и детских садов потребуют около 600 млрд евро, которые будут выделять в течение 10 лет. В то же время Вашингтон потратит порядка 3,5 трлн долларов на стимулирование экономического развития. Это привлекает иностранный бизнес, который не видит подобных перспектив в Старом Свете. Американские инвестиции в инфраструктуру могут способствовать дальнейшему увеличению разрыва в производительности между двумя странами и оставить Европу позади США в плане экономического роста – отметил научный директор Института макроэкономической политики Фонда Ханса Беклера (IMK) Себастьян Дюльен. Важно также отметить опережающее развитие американской экономики в сравнении с европейской. Так, соответствующие показатели США на 8,7% превышают допандемийный уровень. В Европе экономика выросла лишь на 3,4%. Поэтому неудивительно, что объем прямых инвестиций компаний Германии в бизнес на территории США в 2024 году составил 15,7 млрд долларов. Дополнительным стимулом для переноса прозводственных мощностей из Европы в Соединенные Штаты являются субсидии для проектов в области полупроводников и зеленой энергетики. Таким образом, США наращивают свое экономическое лидерство, что заставляет ЕС все сильнее конкурировать с Китаем.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Хорошая статья. Спасибо автору.
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7 час.
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