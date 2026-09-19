U.S., Denmark reach security deal on Greenland

President Donald Trump said the United States reached an agreement with Denmark and Greenland for "permanent control over security" of the island.
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