Канарейкин — о 60 голевых передачах Кучерова: это говорит о силе российской хоккейной школы

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделавшим более 60 голевых передач в четырёх сезонах регулярного чемпионата.
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