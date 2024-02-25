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Канарейкин — о 60 голевых передачах Кучерова: это говорит о силе российской хоккейной школы

Канарейкин — о 60 голевых передачах Кучерова: это говорит о силе российской хоккейной школы

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове, который стал первым россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сделавшим более 60 голевых передач в четырёх сезонах регулярного чемпионата.

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