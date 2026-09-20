Небесный путь Богоматери: что известно о жизни Девы Марии после Вознесения Христа

Церковное предание раскрывает подробности земного служения Пресвятой после вознесения её Сына.О том, как сложилась судьба Девы Марии после того, как Иисус Христос вознёсся на небеса, доподлинно неизвестно.
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