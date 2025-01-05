Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей Ленинградской области

В СМИ сообщается, что жители села Рождествено выражают недовольство ненадлежащими условиями обслуживания управляющей компании, которая не обеспечивает уборку снега и поддержание оптимального температурного режима в домах.
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