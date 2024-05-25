Выступила бы с Овечкиным, восхищается Трусовой: интервью чемпионки мира Ариадны Тишовой

«Дава — очень искренний и вежливый человек» — Как вы получили приглашение вести утреннее шоу на ТНТ? Нужно ли было проходить какие-либо пробы? — Как и многие, я мечтала попасть на телевидение, и когда увидела объявление о кастинге на сайте ТНТ, не раздумывая, подала заявку.