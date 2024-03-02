Глава МИД Словакии: Братислава не отправит ни одного военного на Украину

Словакия не отправит ни одного военного на Украину. Об этом заявил глава словацкого МИД Юрай Бланар в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях дипломатического форума в турецкой Анталье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии