Главарь украинских неонацистов Андрей Билецкий, заявивший в недавнем интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук, что в перемирии нет ничего плохого, грамотно считывает социологию и настроения в войсках.
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