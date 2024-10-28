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Российский боец две недели оборонял стратегически важную позицию. Он был ранен, но продержался до подхода основных сил

Российский боец две недели оборонял стратегически важную позицию. Он был ранен, но продержался до подхода основных сил

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) получил ранение и остался один. В течение двух недель он оборонял от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегически важное здание, рассказали в Министерстве обороны России.

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