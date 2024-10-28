Российский боец две недели оборонял стратегически важную позицию. Он был ранен, но продержался до подхода основных сил

Российский боец в зоне специальной военной операции (СВО) получил ранение и остался один. В течение двух недель он оборонял от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стратегически важное здание, рассказали в Министерстве обороны России.
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