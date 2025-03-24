Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины сознательно выслеживают российских журналистов, действуя без учета международных норм.
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