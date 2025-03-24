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Дипломат Мирошник: ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов

Дипломат Мирошник: ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины сознательно выслеживают российских журналистов, действуя без учета международных норм.

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