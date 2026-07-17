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Царьград

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В Самаре проверено 90% теплосетей перед зимой

В Самаре проверено 90% теплосетей перед зимой

В Самарской области продолжается подготовка тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Специалисты компании «Т Плюс» уже проверили на прочность 90,4% коммуникаций региона, что составляет почти 3 150 километров трубопроводов.

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