В Самаре проверено 90% теплосетей перед зимой

В Самарской области продолжается подготовка тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Специалисты компании «Т Плюс» уже проверили на прочность 90,4% коммуникаций региона, что составляет почти 3 150 километров трубопроводов.
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