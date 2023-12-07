Банкиры прогнозируют снижение ключевой ставки до 6 % в 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря, ФедералПресс. Ключевая ставка в 2024 году может снизиться до 6–7 %. Такой прогноз сделал зампред «Совкомбанка» Михаил Автухов на XXI Российском облигационном конгрессе в Санкт-Петербурге.