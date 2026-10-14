RBS 70: почему ракету оставили глупой, а мозг — на треноге

Самая дорогая и самая «умная» часть комплекса, который почти полвека в строю у десятка стран, смотрит на цель оттуда — с земли.
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