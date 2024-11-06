НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

«Реал» проиграл «Милану», «Сити» получил 4 от «Спортинга», поражение «Спартака», 908-й гол Роналду, «Краснодар» продлил Кордобу, Сафонов не приедет в сборную, Соболенко закончит год 1-й ракеткой мира и другие новости

1. Лига чемпионов подарила яркий вторник: «Реал» проиграл «Милану» дома (1:3), «Манчестер Сити» пропустил 4 гола от «Спортинга» на выезде, «Ливерпуль» разгромил «Байер» (4:0) благодаря хет-трику Диаса, а «Ювентус» сыграл вничью с «Лиллем».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх