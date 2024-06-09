Starlink и Илон Маск не помогут: «Русские нашли решение, как справиться с украинскими FPV-дронами»

Радомир Маркуш 8 июня 2024 г., 21:01 Стало известно, какие способы используют и будут применять в будущем ВС РФ для противодействия бандеровской беспилотной угрозе Британия совместно с карликовой Латвией объявили торги на закупку FPV-донов для бандерштата.