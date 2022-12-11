В селе Мукур открылась новая многофункциональная спортивная площадка

К 100-летию со дня образования АО «Эмбамунайгаз» в селе Мукур Кызылкогинского района при спонсорстве нефтяников была построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка, - сообщает пресс-служба акимата Кызылкогинского района.