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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Владимир Путин подписал закон по поддержке книготорговцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому до 31 декабря 2027 года продлевается поддержка государством предприятий, занимающихся продажей детских книг, учебной и просветительской литературы.

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