Ближний Восток на грани ядерного Апокалипсиса: пророчества воплощаются в жизнь уже сейчас

Если бы все проблемы Израиля ограничивались только внутренней борьбой, то это было бы ещё полбеды. Однако, главная проблема заключается в том, что и в плане внешней политики Израиль находится на грани своего существования.
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