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Без света 1,6 тыс. абонентов: во Владимире ликвидируют последствия атаки

Без света 1,6 тыс. абонентов: во Владимире ликвидируют последствия атаки

ВЛАДИМИР, 11 октября, ФедералПресс. Губернатор Владимирской области Владимир Авдеев сообщил о ходе работ по устранению последствий массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на инфраструктурный объект в пригороде Владимира.

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