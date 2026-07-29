Петр Жилкин рассказал о последнем дне 9-летнего Паши Т. из Петербурга

Дело Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего Паши и надругательстве над ним, ушло в суд. Собранные следствием доказательства опровергли изначальную версию фигуранта, в которой он утверждал, что случайно нанес ребенку смертельные повреждения.