Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 924 подписчика

Петр Жилкин рассказал о последнем дне 9-летнего Паши Т. из Петербурга

Петр Жилкин рассказал о последнем дне 9-летнего Паши Т. из Петербурга

Дело Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего Паши и надругательстве над ним, ушло в суд. Собранные следствием доказательства опровергли изначальную версию фигуранта, в которой он утверждал, что случайно нанес ребенку смертельные повреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии