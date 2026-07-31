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Куда исчезают чайные ложки: учёные потратили 20 лет, чтобы это выяснить

Куда исчезают чайные ложки: учёные потратили 20 лет, чтобы это выяснить

В 2004 году сотрудники медицинского института в Мельбурне устали задавать друг другу вопрос «куда опять делись все ложки?» — и вместо того, чтобы просто купить новые, провели полноценное научное исследование.

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