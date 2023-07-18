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Россиянам нужно срочно поменять пароли от соцсетей

Россиянам нужно срочно поменять пароли от соцсетей

Россиянам нужно срочно поменять пароли от соцсетей Елена ГалицкаяЗампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин призвал граждан России поменять пароли в социальных сетях на новые из-за утечки данных.

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