Россиянам нужно срочно поменять пароли от соцсетей Елена ГалицкаяЗампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин призвал граждан России поменять пароли в социальных сетях на новые из-за утечки данных.