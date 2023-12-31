Пьер Ришар извинился за подпись под петицией в поддержку Депардье

Французский актер Пьер Ришар дистанцировался от подписанного им письма в поддержку коллеги Жерара Депардье, обвиняемого в сексуальных домогательствах, и извинился перед всеми жертвами насилия, которых могла его подпись оскорбить.
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