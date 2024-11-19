Ефимов сообщил о строительстве более 130 объектов образования рядом с жилыми домами в Москве

Более 130 школ и детских садов сейчас находятся в режиме строительства в столице – все будут располагаться рядом с жилыми постройками, сообщил заммэра по градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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