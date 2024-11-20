Власти анонсировали траты бюджета России на индексацию пенсий

В России напомнили о возможности дополнительной индексации пенсий. Как следует из сообщения пресс-службы Минфина РФ, на которое ссылается ТАСС, такое право есть у правительства страны, пока же проект федерального бюджета предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей.
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