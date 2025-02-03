За год в Омской области сократилось и городское, и сельское население. Но из села люди уезжали активнее, чем из городов.
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За год в Омской области сократилось и городское, и сельское население. Но из села люди уезжали активнее, чем из городов.