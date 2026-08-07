Пассажирам московского транспорта продолжают раздавать воду в жаркую погоду

На объектах московского транспорта продолжают бесплатно раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. За два дня пассажирам предложат более шести тысяч бутылок и стаканчиков — в общей сложности свыше пяти тысяч литров воды.
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