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МОСИНФОРМ

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Пассажирам московского транспорта продолжают раздавать воду в жаркую погоду

Пассажирам московского транспорта продолжают раздавать воду в жаркую погоду

На объектах московского транспорта продолжают бесплатно раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. За два дня пассажирам предложат более шести тысяч бутылок и стаканчиков — в общей сложности свыше пяти тысяч литров воды.

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