Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после участия в «голой» вечеринке

Ранее он не смог пройти Военно-врачебную комиссию. Российского рэп-исполнителя Vacio (Николай Васильев) ожидает второй арест после его участия в скандальной «голой» вечеринке, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой.
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